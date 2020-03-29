الأرصاد: طقس الاثنين معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الاثنين، على القاهرة والوجه البحري معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، ويكون على السواحل الشمالية الغربية والشرقية للبلاد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

أما على محافظات الصعيد، يكون الطقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على القاهرة الكبرى 28 للعظمى والصغرى 15، وعلى الوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 14، وعلى السواحل الشمالية الغربية تكون 28 للعظمى والصغرى 14، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تكون 25 للعظمى والصغرى 15، أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد تكون 31 للعظمى والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 31 للعظمى والصغرى 17.