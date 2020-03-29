تسجيل 41 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم، عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 547 إصابة في عموم العراق.

وذكر بيان للوزارة أوردته الوكالة الوطنية العراقية أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت اليوم 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق، حيث توزعت الإصابات على بغداد الرصافة، بغداد مدينة الطيب، البصرة، النجف، السلمانية، كربلاء، وأربيل.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 12 حالة شفاء تام، وبذلك يصل مجموع الإصابات إلى 547 حالة، وحالات الشفاء إلى 143 حالة، ومجموع الوفيات 42 حالة.