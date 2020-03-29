السيطرة على حريق داخل شركة أبحاث زراعية بصحراوى البحيرة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، بإشراف العميد محمد بلبع، على حريق شب داخل مزرعة تابعة لشركة أبحاث زراعية، بدائرة مركز النوبارية، ولم تقع أي إصابات إثر الحريق.

وتلقى المقدم بهاء الكردى، مدير الحماية المدنية بالنوبارية، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة شركة العامرية للأبحاث والتنمية الزراعية، الواقعة على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، أمام الكيلو 75 في اتجاه القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين وجود حريق بالمخلفات الزراعية بأرض الشركة البالغ مساحتها ١٢٠٠ فدان، وجرى السيطرة على النيران بعد الدفع بسيارتين إطفاء.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.