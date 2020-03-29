الوفد: مشاهد تكدس المواطنين أمام قصر المنتزه لدخول الحدائق "كارثة"

وصف المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، مشاهد تكدس المواطنين أمس، أمام قصر المنتزه بالإسكندرية، لدخول الحدائق، بالكارثة الكبيرة التي تساعد على تفشي فيروس كورونا بشكل يصعب السيطرة عليه.

وقال "الجندي"، في بيان، "إن مواجهة كورونا هي معركة العالم كله، وليست معركة مصر وحدها، ويجب التعامل بشكل جاد وحازم معها مع ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين والحفاظ على النظافة العامة والثقافة الصحية السليمة".

وأضاف أنه حتى الآن لاتزال مصر في الحدود الآمنة من حيث معدلات الإصابة بالفيروس وكذلك معدلات الوفيات به مقارنة بدول أخرى تعيش مأساة مروعة، وعلى المواطنين عدم الاستهتار والالتزام بالاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة المرض.

وتابع "الجندي"، أن الدول التي تعاني الآن من سلبيات الوباء تعاملت مع الفيروس بقدر من الاستخفاف في بدايته وهذه هي النتيجة التى يعيشونها الآن، وإذا لم نلتزم كمصريين بقرارات الحكومة ونحرص على أنفسنا ووطننا فإننا يمكن أن نصل إلى تلك الأوضاع.

وأكد أن قرار الحكومة ووزارة التنمية المحلية بغلق جميع الشواطئ وحدائق قصر المنتزه قرارات في غاية الأهمية فلا يمكن السماح بتفاقم الأوضاع، مطالبا الجميع بضرورة الالتزام بها.