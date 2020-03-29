وزيرة الهجرة: نسجل بيانات المصريين العالقين في أمريكا لإعادتهم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، إن الوزارة تواصل تسجيل البيانات الخاصة بالمصريين العالقين في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا، حتى يتسنى إخطارهم بموعد الرحلة المقبلة، وسيتم تجميعهم في واشنطن لإعادتهم إلى مصر.

وأضافت "مكرم"، خلال اتصال هاتفي مع نشرة أخبار "DMC"، والذي تقدمها الإعلامية آية جمال الدين، أن هناك عالقين مصريين في كينيا تابعين لإحدى الشركات، وهناك تعاون وثيق مع وزارة الطيران لوضع كينيا بؤرة لجمع كل المصريين العالقين في أفريقيا من خلالها.

وأكدت عن وجود تحرك لإعادة العالقين في المالديف وماليزيا وإندونيسيا وبالي، حيث سيتم البحث مع وزارة الطيران لاختيار نقطة التقاء واحدة لجمع العالقين.

وأشارت "مكرم"، إلى أن غرفة العمليات داخل الوزارة تتلقى الكثير من الاتصالات والطلبات والشكاوى والاستغاثات والمناشدات بشكل مستمر، لافتة إلى أنها لا تستطيع تحديد وقت معين لتوقف إعادة العالقين المصريين.

وتابعت: "كل لما بنكتشف إن فيه مناشدات، كل أجهزة الدولة بتشتغل عشان تجمع كل هؤلاء العالقين في نقطة معينة بعيدة عن بؤرة تفشي الفيروس ونقدر نرجعهم مصر".