في 6 محافظات.. حملة لدعم العمالة اليومية بـ"بيوت مستورة"

أعلنت مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية، إطلاق حملة "بيوت مستورة"، من محافظة الأقصر لدعم غير القادرين من العمالة غير المنتظمة، والأسر غير القادرة في 6 محافظات، وذلك دعما لجهود الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت زينب وحيد، المسئول الإعلامي إنه من المقرر أن تنطلق باكورة الحملة، بمحافظة الأقصر، من خلال طرق الباب لتوصيل وتوزيع مساعدات على 200 أسرة متضررة بالمحافظة بشكل مبدئي، وذلك بعد التنسيق مع مديريتي التضامن والقوى العاملة بالمحافظة، حيث يجري حاليًا إعداد حصر وكشوفات بالأسر المتضررة والعمالة اليومية والأكثر احتياجًا من الظروف الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الدكتورة نور الهدى الجمّال، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن الحملة تستهدف دعم 500 ألف أسرة من غير القادرين، في محافظات الأقصر، وبورسعيد، والجيزة، ودمياط، وسوهاج، وأسوان، وذلك في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف توزيع مواد غذائية تكفي أكثر من خمسة أشخاص لمدة شهر.

وأضافت الجمال، أن الحملة ستتواصل مع الجمعيات الأهلية في القرى لتحديد الأسر المستحقة للدعم، حيث تسعى المؤسسة لكفالة أكبر عدد من الأسر التي تأثر مصدر رزقها بأزمة كورونا خصوصًا بعد غلق الأسواق وتوقف معظم أماكن عمل عمال اليومية، وذلك من خلال سياسة طرق الباب، منعًا لأية تجمعات، حيث سيتم تقديم المساعدات في كراتين غذائية مغلفة ومعقمة بالكامل.