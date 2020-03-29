مطار القاهرة يستقبل الرحلة الرابعة للمصريين العالقين بالكويت

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، رابع رحلات إجلاء المصريين العالقين بدولة الكويت بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد، وذلك عبر مطار الكويت الدولي، بالتنسيق مع السفارة المصرية.

ولفتت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إلى أن المصريين العالقين بالكويت عادوا على متن رحلات الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران من طراز بوينج 777، معظمهم من الزائرين والحالات الإنسانية والمقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدهم ممن ألغوا إقاماتهم.

جاء ذلك ضمن خطة إجلاء مصرية، شاركت فيها عدة وزارات، ليصل بذلك عدد المغادرين إلى مصر من الكويت حتى الأن حوالي 1300 مواطن، على أن تستمر عمليات الإجلاء حتى يوم الثلاثاء المقبل وفق التنسيق بين البلدين في هذا الجانب.

كان مطار القاهرة الدولي، استقبل صباح أمس السبت، رحلة مصر للطيران الاستثنائية، القادمة من دولة عمان على متنها 135‪ مصريا من العالقين هناك، بعد قرار تعليق الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وجرى توقيع الكشف الطبي عليهم جميعا من قبل فرق الطب الوقائي بالحجر الصحي في المطار، وتم إنهاء إجراءات وصولهم جميعا.