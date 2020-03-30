صناع أغنية "إعصار محلي محطوط عليه كورونا" يروون لـ"الوطن" كواليسها

"إعصار محلى محوط عليه كورونا".. كلمات أغنية "كورونا الملعونة" التي انتشرت بشكل ملفت في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كونها تقدم نصائح للمواطنين بشكل ظريفة، وتحثهم على الجلوس في منازلهم، لتفادي خطورة فيروس كورونا المستجد، من غناء ساري عمر وساندرا سامح.

كلمات الأغنية جاءت على موسيقى مهرجان "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال، والذي يعد أحد أشهر الأغنيات الشعبية في الفترة الأخيرة، فيما نالت الأغنية إعجاب الكثيرين، وحصلت على نحو 2 مليون مشاهدة في يومين فقط، لذا تواصلت "الوطن" مع صناعها لمعرفة تفاصيل العمل وكواليسه.

ساري عمر: أردنا توصيل رسالة.. والناس دعت لنا

فكرة الأغنية جاءت بسبب ما تمر به مصر من أحداث خاصة بكورونا، وفقًا لما قال المغني الشاب ساري عمر، لافتًا إلى أن استمرار نزول المواطنين إلى الشوارع سيساهم في انتشار الفيروس وكذلك مج فترة الحظر، والتي بدورها ستمنع التجول، ما يضر بعمال اليومية لفترة أطول، وهم أكثر ما كان يشغل باله، لذا وجد الحل في النصح بالتزام المنزل.

اقترح "عمر" على الكاتبة مها الميرغني أن يصنعوا أغنية توعي المصررين من الفيروس القاتل، بشرط أن يكون إيقاعها على موسيقى يحبونها، بحيث تكون خفيفة على الأذن وتوصل الرسالة بشكل أسرع، فجاءت "إعصار محلي محطوط على كورونا" كما أرادوا.

استغلال المغني الشاب لـ"تريند" ناجح، ساهم في انتشار فكرته، وجاءت ردود الأفعال على الأغنية عبر "السوشيال ميديا" مفرحة للغاية، بعدما وصلت الأغنية لشرائح مختلفة وخارجها، خاصة أن بعض المشاهير قاموا بإعادة نشرها، فيما قام آخرون بالمباركة أمثال الدكتور مدحت العدل، كما دعى له بعض الناس قائلين "ربنا يباركلكم"، على حد قوله.

على الرغم من انتشار الأغنية على نطاق واسع، إلا أن "ساري" لم يهنأ به، فكالعادة خطفها رواد السوشيال ميديا، ليصبحوا هم المستفيدون من مشاهداتها ماديًا، حتى دوت أن ينسبوا حقوق الملكية لأصحاب الأغنية بذكر أسمائهم على أقل تقدير.

ساندرا سامح: اهتمينا بتوعية بالطبقة البسيطة.. الفنانات باركولي

توعية الناس كانت الهدف الأول والأخير من العمل، بحسب ما قالت المغنية الشابة ساندرا سامح، وذكرت بالأخص الطبقة البسيطة الذين يفضلون الحصول على المعلومة والنصيحة بطريقة بسيطة وخفيفة الظل تشبه طباعهم.

على الرغم من عمرها القصير في الفن، لم تخف "ساندرا" من خوض تجربة الغناء على موسيقى "بنت الجيران"، خاصة بعد اللغط الذي أثير حولها، بل شكل ذلك دافعًا لها للإصرار على الغناء بذلك الإيقاع، "حبينا نقول إن ممكن يكون مزيكا مهرجان و لكن بيوجه رسالة هادفة و أصوات حلوة وكلام لائق".

رسائل تهنئة وفيرة جاءت للمغنية الشابة عقب انتشار أغنيتها، وإشادة فنانات مثل فيفي عبده وريهام عبد الغفور بها، وتأمل في الآونة المقبلة أن تكون مطربة مشهورة، تقدم فنا هادفا، وأن تتمكن من إصدار ألبوم لها برفقة شريط النجاح "ساري".

يتعاون "ساري" و"ساندرا" سويًا منذ فترة، خاصة في فرقة الأول الغنائية "ساري و6 ستات"، ومن المنتظر أن يطرحا الليلة بفرقة مطربة سغيرة تدعى "ماريان" أغنية عن الأكلات الصينية وعلاقتها بانتشار فيروس كورونا بطريقتهما الكوميدية الخفيفة لتوصيل الرسالة.

يذكر أن الأغنية من تأليف ساري عمر ومها الميرغني، وغناء ساندرا سامح وساري عمر، وتقول كلماتها: إعصار محلى محوط عليه كورونا.. دخل البلد خلى الناس مجنونة.. فيروس وسافر لف كل الكون.. سلام وبوس دى إصابة مضمونة.. تقدر عليه بماية سخنة وصابونة.. ومش محتاج تشترى من الحاجة مليون".