جامع: هنقلب تحدي كورونا لمشروعات.. نقدر نشتغل على أجهزة التنفس الصناعي

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنها شاركت في اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأكد حرصه على استمرار العمل، مؤكدةً أنه لا مانع من عمل المصانع بوردية ثالثة شرط تطبيق إجراءات الدولة الاحترازية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة "الحياة"، أن رئيس الوزراء وجه بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: "وجه إننا نقلب التحدي ده لمشروعات، ونشوف مستلزمات الإنتاج اللي بنستوردها مدى تصنيعها في الداخل وإننا لدينا البيئة الصالحة مثل رجال الأعمال وإمكانية إتاحة فرص الإنتاج والعمل للشباب، والأهم هو السوق وشيء طيب إننا نصنع مستلزمات الإنتاج محليًا".

وأتمت: "المحنة هننتهزها ونحولها لحاجة إيجابية، معندناش حد بينتج أجهزة تنفس صناعي، وهنبتدي نشتغل عليها، وعندنا مهندسين ودكاترة وخريجين ونقدر نشتغل على المنتج وده وجه به رئيس الجمهورية وسيكون مسار الاهتمام الفترة المقبلة".