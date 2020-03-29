هاني الناظر: استحموا بالمياه والصابون مش بالكحول

وجه الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا واستشاري الأمراض الجلدية، عدة نصائح للمصريين من أجل تجنب تفشي انتشار فيروس كورونا.

وقال الناظر خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة "الحياة": "لازم نستحمى لأن النظافة حلوة، المياه والصابون كفاية، محدش يرش نفسه بكحول، ولما أخرج أقبض الفلوس من ماكينة الصرف الآلي، نخرج بماسك وجوانتي وزجاجة كحول، ونلبسهم في أتوبيس أو أي تجمع أو زحام".

وأضاف: "لازم نقف على مسافة متر، ومينفعش نرش على الماكينة الكحول، وممكن نمسح بالقطن، ونطهر الفلوس احتياطًا".

ونصح الناظر، بتناول المشروبات الساخنة، مثل الجنزبيل، الينسون، القرفة، والشاي مهمة لتنشيط الدورة الدموية: "لكن مش بينزل الفيروس من الزور للبطن".