وزيرة الهجرة: تلقينا حتى الآن 12 ألف طلب استغاثة من العالقين في الخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنه منذ اللحظة الأولى لبداية أزمة فيروس كورونا التفتت الدولة للعالقين المصريين في الخارج الذين سافروا سواء بتأشيرة سياحية، أو عمل أو الدارسين في الخارج، لافتة إلى أن وزارة الهجرة بدأت بتشكيل غرفة عمليات داخل الوزارة لتلقي كل الاتصالات والشكاوى والمناشدات والاستغاثات.

وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أن الغرفة تلقت حتى الآن من المصريين العالقين في الخارج 12 ألفا و121 طلبا واستغاثة، لذلك كان من المهم التعامل مع هذه الأزمة في ظل غلق المطارات ودول لا بد من أخذ تصاريح منها لإرسال طائرة لإغاثة العالقين المصريين، وأن الأولوية في هذه المرحلة هي للعالقين الموجودين في كل أنحاء العالم الولايات المتحدة الأمريكية، الدول العربية، أوروبا، أفريقيا، الشرق الأقصى، والمالديف، وتايلاند.

وتابعت وزيرة الهجرة، أنه باقتراح من وزارة الهجرة وافق دولة رئيس الوزراء على تشكيل لجنة مكونة من الوزارات المعنية الهجرة، الخارجية، الطيران المدني، الصحة للتأكد من سلامتهم وعدم حملهم للفيروس، مشيرة إلى أن اليوم كان لدينا 4 طائرات من المملكة المتحدة ويوم الثلاثاء طائرة أخرى من فرنسا، فضلا عن أن وزارة الخارجية مع القنصليات والسفارات في إطار عمل هذه اللجنة بلغوا بضرورة معرفة أعداد العالقين لتقدير الطائرة التي ستقلع لعودتهم وموافقة هذه الدول في إرسال أو تسجيل خط طيران للقدرة على أخذهم.

وأوضحت مكرم، أن اليوم كان يوجد طائرة تونسية لأخذ رعاياها من مصر بالاتفاق ما بين خارجية مصر وتونس قدرنا على أخذ موافقة العالقين المصريين بتونس بأخذ هذه الطائرة في عودتها، مؤكدة أن الدبلوماسية الشعبية والرسمية يعملوا في الخارج لصالح المواطن المصري العالق وتم إبلاغ المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية برحلة من واشنطن قريباً في أوائل شهر أبريل.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن التواصل مع المواطن مباشرة يعطيه رسالة قوية وجيدة أن هذه الدولة بكامل أجهزتها ومؤسساتها بتعمل لصالحه خاصة في هذه الظروف الاستثنائية الحالية.