" معـــــاً سـنـعــبُـر.. جهود حكومية ومبادرات شعبية لمواجهة كورونا "

قرر البنك المركزى المصرى، وضع حد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى بفروع البنوك، بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه مصرى للشركات، وذلك كإجراء مؤقت لمنع التكدس بالبنوك.

وأوضح البنك المركزى فى بيان ، أنّ القرار يستثنى من هذا الحد، سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، كما شمل كذلك، وضع حد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى ATM، بواقع 5 آلاف جنيه.

وأكد البنك المركزى فى بيانه، حرصه على سلامة المواطنين، داعياً الجميع إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية، واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، لـ«الوطن»، إن قرار البنك هدفه الأساسى منع التلوث وانتشار فيروس كورونا عبر فئات النقد الورقية، مؤكداً أن البنك المركزى أصدر تعليمات للبنوك باستثناء العملاء من القرار إذا ما كان الإيداع نظير إلزام بعينه، مثل سداد الأقساط الكبيرة للوحدات السكنية وخلافه. ومن جانب آخر قال الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، إنه تقرر أن تكون مواعيد العمل أيام صرف المعاشات اعتباراً من الساعة 7 والنصف صباحاً وحتى 2 ونصف عصراً، مع توفير مقاعد انتظار خارج الفرع يراعى بها وجود مسافة بين العملاء، وتخصيص أحد العاملين بالبنك للقيام بعملية الصرف لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى أماكن انتظارهم

الجمعيات الأهلية: توزيع مساعدات للأسر المتضررة

قال طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع وزارة التضامن بدأت فى توفير احتياجات الأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، قبل حلول شهر رمضان المبارك، وفقاً لقاعدة البيانات المتوفرة لديها وحسب ظروف وإمكانيات كل جمعية.

وأضاف «عبدالقوى»، لـ«الوطن»، أن وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، وجهت بحشد الموارد بين الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدات فى القرى التى بها أسر أصيبت بفيروس كورونا وكذلك وسائل دعم الأسر المتضررة من الأزمة، وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل.

وأعلنت وزارة التضامن عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرف عمليات بمديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات لتنسيق جهود مساعدة الأسر المتضررة وتقديم الخدمات اللازمة لهم بالتنسيق مع وزارات الصحة والتنمية المحلية والداخلية، كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بوضع تصور شامل لتقديم المساعدات على كافة المستويات.

يذكر أن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية قرر فى وقت سابق إنشاء غرفة عمليات مركزية بمقر الاتحاد وبالتنسيق مع عدد من الجمعيات والمؤسسات لمواجهة الأزمة الحالية، وتشارك 57 ألف جمعية ومؤسسة أهلية على مستوى الجمهورية فى توفير احتياجات القرى الأكثر فقراً.«القوى العاملة»: تزايد العمالة غير المنتظمة المسجّلة إلى «1.2 مليون»

حملات تضامن واسعة من الأهالى لدعم المتضررين فى المدن والقرى

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن عدد العمالة غير المنتظمة، التى سجلت عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة ،تخطت المليون بنحو 200 ألف عامل، مسجّلة نصف مليون عامل فى يوم واحد.

وأكد الوزير أنه يتابع على مدار الساعة تسجيل هذه الفئة عبر المنظومة الإلكترونية للوزارة، والذى بدأ منذ أسبوع وحتى الآن.

وأشار «سعفان» إلى أنه يجرى تدقيق بيانات العمالة التى تقوم بالتسجيل أولاً بأول، تمهيداً للنظر فى رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلها فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر، وذلك من خلال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والجهات المعنية الأخرى.

وشدّد وزير القوى العاملة على أن ذلك يأتى فى إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أى تداعيات لفيروس كورونا.

وناشد «سعفان» العمالة غير المنتظمة ضرورة الإسراع فى تسجيل أنفسهم، باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لرعايتها فى تلك الظروف الاستثنائية.كتبت - سهاد الخضرى:

مبادرات عدة دشنها الأهالى فى المحافظات، للتيسير على المواطنين، شملت مساعدات مالية وعينية للأسر الأكثر احتياجاً، حيث وزع شباب إحدى الجمعيات الخيرية بكفر البطيخ بدمياط، مساعدات عينية للأسر الفقيرة بالمدينة من مهمات إغاثة وشنط غذائية، وذلك بإشراف حسام عبدالغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط، كما استمرت مساعدات الخير والإغاثة التى تنظمها الجمعية بمنطقة المحطة القديمة وما حولها، لرفع المعاناة عن المواطنين بعد موجة الطقس السيئ واحتياطات عدم انتشار فيرس كوفيد-١٩ (كورونا).

وفى المنوفية، وزعت أمانة حزب سياسى 40 طناً من البطاطس على الأسر المستحقة بمركز الشهداء، ضمن خطة للحزب تستهدف مساعدة 8 آلاف أسرة بالمركز لرفع المعاناة عن المواطنين، كما دشن قيادات الحزب مبادرة بمركز أشمون لبيع الخضراوات والمنتجات الغذائية الأساسية بسعر رمزى.

وتبرع النائب مرتضى العربى، عضو مجلس النواب بأسيوط، بجهاز الاستشعار الحرارى لمستشفى الأورام بأسيوط بعد اكتشافه عدم وجود جهاز بالمستشفى، ودعا النائب جميع رجال الأعمال المحبين لبلادهم والمخلصين لها، للوقوف إلى جانب وطنهم ومساندته بالتبرع بالأجهزة للمستشفيات.

الأوقاف: 20% من حساب مجالس إدارات المساجد للمتضررين

قررت وزارة الأوقاف تمديد تعليق إقامة صلاة الجمعة والجماعات بالمساجد والزوايا، مع غلقها غلقاً تاماً لحين زوال وباء كورونا، وأكدت أن «مخالفة العمل بتعليق صلاة الجمعة والجماعات، فى الظرف الراهن إثم ومعصية، ومخالفة تستوجب المحاسبة». وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن قرار تعليق صلاة الجماعة، وغلق المساجد، جاء بالتنسيق مع وزارة الصحة، لتحقيق المقصد الشرعى الأسمى، وهو الحفاظ على حياة الناس من مخاطر التجمع. من ناحية أخرى، قرر وزير الأوقاف، تخصيص 20% من حساب جميع مجالس الإدارات، المرحل فى 15 مارس 2020م، لبند «البر» ومساعدة المضارين من آثار فيروس كورونا، وذلك من أرصدة حسابات جميع مجالس الإدارات التى تزيد على 20 ألف جنيه فى هذا التاريخ. وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إنه لا تهاون مع تنفيذ قرار الغلق المؤقت للمساجد.

سيارات لتوصيل المرضى فى ساعات الحظر بالمحافظات

طرح عدد من المؤسسات الأهلية والنقابية مبادرات للتيسير على المواطنين وقت الحظر، حيث خصصت نقابة الأطباء بالدقهلية أوتوبيساً لنقل الفرق الطبية فى الفترة من 8 مساءً حتى الواحدة صباحاً.

وفى سوهاج، دشن مجمع خيرى بمدينة دار السلام مبادرة لنقل المواطنين وتوقيع الكشف الطبى عليهم فى المستشفيات خلال ساعات حظر التجول بالمجان.

ودعا شباب الأطباء البيطريين، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النقابة العامة للمشاركة فى جهود الدولة لمواجهة أزمة كورونا، ودعم المنظومة الطبية فى مصر بجميع المحافظات. وأطلقت نقابة أطباء الأسنان، مبادرة لتوفير مستلزمات الوقاية والعدوى للأطباء بنقاباتهم الفرعية، وقال الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس النقابة، إنه تمت مخاطبة وزارة الدولة للإنتاج الحربى لتوفير حصة من الكمامات والكحول الذى تنتجه المصانع الحربية.

تحرك برلمانى لرفع بدل العدوى ووثيقة ضد المخاطر بالموازن

يشهد مجلس النواب تحركاً برلمانياً لدعم الأطباء خلال المرحلة المقبلة، برفع بدل العدوى الخاص بهم، وتخصيص وثيقة تأمين ضد المخاطر خلال مناقشة مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2020/2021 خصوصاً بعد دورهم «البطولى» فى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إنه سيتقدم باقتراح أثناء مناقشة موازنة العام الجديد لتخصيص مخصصات مالية لرفع بدل العدوى للأطباء، خصوصاً أنه مر عليه سنوات طويلة جداً وهو ثابت عند القيمة الحالية والتى تصل لنحو 19 جنيهاً. وأضاف «أبوالعلا» لـ«الوطن»، أنه سيجرى عقد اجتماع مع وزيرى المالية والصحة عقب هدوء الأمور لوضع تصور لهذا الأمر، مشيراً إلى أن اقتراحاته ستشمل أيضاً تخصيص وثيقة ضد المخاطر خاصة بالأطباء سواء فى حالة المرض أو العجز أو الوفاة، وطالب النائب محمد العقاد، بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى 2000 جنيه.

التعاونيات الزراعية تتبرع بـ 10 ملايين جنيه لمكافحة "كورونا"

بادرت التعاونيات الزراعية بالتبرع بمبلغ عشرة ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر 037037 حساب مواجهة الكوارث والأزمات للمساهمة فى دعم جهود الدولة فى مكافحة فيروس كورونا.

وخلال استقبال السيد القصير، وزير الزراعة، لممثلى التعاونيات الزراعية أكدوا دعمهم للحكومة فى الإجراءات التى تُتخذ لمنع تفشى المرض، كما أشادوا بجهود الفريق الطبى للدفاع عن صحة المصريين.

وحرصت الجمعية العامة للائتمان الزراعى برئاسة على عودة والجمعية العامة للإصلاح برئاسة مجدى شراكى وبالتنسيق مع الاتحاد ووزارة الزراعة، على التبرع بمبلغ مليون جنيه عن كل جمعية لصندوق تحيا مصر، لدعم المتضررين من وباء فيروس كورونا المنتشر بجميع دول العالم.

فى سياق آخر، أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن الوزارة وافقت على استيراد 141 ألف رأس عجول تسمين و55 ألف طن لحوم حمراء مجمدة ومبردة و19 ألف طن كبد وكلاوى.