أديب: ازدحام المترو ليس بدعة مصرية.. "موجود في دول كتير ووضعنا بيتحسن"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر تعيش في وضع استثنائي بسبب فيروس كورونا، ولكن في الوقت ذاته أن معادلة استمرار الحياة بشكل طبيعي مع وجود الوباء أمر صعب للغاية، فهناك مخاطر وتحديات بسبب الفيروس والدولة المصرية تعمل جاهدة من أجل تفادي الأزمة، موضحًا أن ازدحام مترو الأنفاق اليومين الماضيين أصبح به انفراجه مؤخرا "بقى أحسن".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن الازدحام في وسائل المواصلات وخاصة المترو ليس بدعة مصرية، حيث إن المترو في بريطانيا وأمريكا والهند وغيرها من دول العالم مزدحم، "المسألة عندنا بتتحسن، ولكن إحنا نعيش في وضع غير طبيعي، ولو حاولنا نتعامل معاه بشكل طبيعي يبقى من رابع المستحيلات".

وتابع: " إن شاء الله الأزمة هتعدي ، فيه ناس متوترة وعلى أعصابها، ده أمر طبيعي، محتاجين نستحمل بعض أكتر الوضع غير طبيعي والوضع صعب ، الامكانيات الاقتصادية عندنا لسه الدنيا بتقف على رجليها، نأمل أننا نفضل ماسكين نفسنا".