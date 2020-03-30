أديب ينتقد تنزه مواطني الإسكندرية على الكورنيش: هو كورونا بيقفل بليل؟

أبدى الإعلامي عمرو أديب، استعجابه الشديد من خروج بعض أهالي الإسكندرية للكورنيش رغم التعليمات والنصائح بعدم الازدحام والتزام المنزل من أجل مجابهة فيروس كورونا، حيث قال "يعني هي كورونا بتقفل بليل، بتكونوا واخدين احتياطاتكم الصبح وبليل تتمشوا على الكورنيش، هي يعني كورونا بتكون قافلة؟!".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه يستعجب من تفكير المواطنين وتصرفاتهم، "يقولوا أصل إحنا زهقنا، يا خلق فيه وباء، الناس ليه بتتعامل مع الموضوع بشكل عادي، والله اللي بيحصل على الكورنيش ده مينفعش خالص، لازم نقلل الحركة قدر الإمكان، ملهاش لازمة الفسحة".

ووصف الإعلامي، فيروس كورونا بالحرب، "هو لو فيه لا قدر الله قصف على أي مدينة، هتنزلوا تتمشوا على الكورنيش، كورونا ده بقى حرب، على الأقل ممكن في الحرب الحقيقية نشوف الرصاصة أو نشوف الصاروخ إنما احنا في حرب مع عدو خفي، خدوا المسألة بجد لو سمحتم، محدش ينزل إلا إذا كان مضطرا".