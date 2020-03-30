النوم الجيد وتناول الخس.. استشاري مناعة يوضح سبل الوقاية من كورونا

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري المناعة والتحاليل الطبية وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، إن فيروس كورونا من الممكن أن يمر كنزلة برد عادية، ولكن حتى الآن لا أحد يعرف عن نوعية المناعة بعد الإصابة به، "هل مناعة مدى الحياة ولا مناعة سنة أو غيرها"، موضحًا أن أعراض الفيروس تظهر عند البعض ولا تظهر عند البعض الآخر.

وأضاف "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "CBC"، أن أهم الأعراض الموجودة هي ارتفاع في درجة الحرارة ووجع شديد في الجسم وضيق في التنفس وعدم الراحة وكرشة نفس، وهناك أعراض أخرى، مثل التهاب في الحلق والصداع والاحمرار في العينين، وفي النهاية لا نستطيع الحكم إلا باجتماع أول 3 أعراض.

وأوضح استشاري المناعة والتحاليل الطبية وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، أن قمة الإصابة بالفيروس في مارس وجزء من أبريل، وننصح بالطعام الصحي، وكوب من المياه والعسل وليمونتين في الصباح، مناشدًا بتناول المياه الدافئة وشوربة الفراخ تمتلك مفعولًا كبيرًا دون المكعبات التي تضعف المناعة، ويجب ان نتناول طبق سلطة بلون قوس قزح مثل الخس والجرجير والبقدونس والبصل والثوم وزيت الزيتون والكركم، وكل الأشياء التي تكون محسن للمناعة.

وتابع: "يجب أن ننام جيدًا، ويجب أن نهدا لأن التوتر أحد أهم الأشياء التي تضعف مناعتنا، عيشوا اليومين وبلاش الستات تتضايق من رجالتها والعكس".