وزيرة الهجرة: نتعامل مع المصريين العالقين في الخارج بـ"قلب الأب والأم"

تحدثت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن رحلات إجلاء العالقين من الجاليات المصرية في العالم، حيث قالت إن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة من أجل إعادة العالقين إلى ذويهم سالمين، " دايماً بنتشغل بقلب الأب والأم"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث".

وأضافت "مكرم"، أن الوزارة تلقت 12 ألفا و120 شكوى من العالقين، حيث إن هناك شرائح كثيرة من المصريين عالقة في الخارج، "مفيش بيت في مصر مفيش فيه حد مسافر إما لرحلة سياحية أو طالب في الخارج أو عامل في الخارج وصولاً للسفر من أجل العلاج"، موضحة أنه منذ اللحظة الاولى لتداعيات أزمة كورونا تم تشكيل لجنة عمل وخلية دائمة الانعقاد.

وأشارت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إلى أن اللجنة بدأت بالعالقين في دول الخليج بعد إغلاق المطارات على خلفية تفشي فيروس كورونا واسهمت العلاقات المصرية الخليجية في الكويت والسعودية في إجلاء هؤلاء وتقديم التسهيلات اللازمة، ومع اتساع رقعة المرض في أنحاء العالم ظهر لنا الكثير من العالقين في دول عدة في الولايات المتحدة الامريكية وغيرها والشرق الاقصى وإفريقياً أيضاً .