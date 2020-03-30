مدير مستشفى ببورسعيد عن وفاة أول طبيب بكورونا: اصطحبته لمستشفى العزل

قال الدكتور مصطفى شعبان مدير مستشفى التضامن ببورسعيد، إن الدكتور أحمد اللواح أستاذ الكلينيكال باثولوجي بجامعه الأزهر وأستاذ التحاليل الطبية الذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد عقب عزله بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ويعتبر الحالة الأولى لإصابة ووفاة طبيب في بورسعيد والذي انتقلت له العدوى عن عامل هندي أجرى له تحليل بمعمله وتبين إصابته بالفيروس وتوفى بعدها عزل نفسه قبل أن تظهر عليه أعراض المرض.

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وأضاف الدكتور مصطفى أن الطبيب الراحل هو مواليد 24 فبراير 1963، وكان أول لقاء بينها أول أمس حوالي الساعة الحادية عشر مساء عندما استقبله بنفسه بالمستشفى وعرف أنه في حالة حرجة واجتهد معه شخصيا حتى بدأ النفس يتحسن.

وأضاف مدير مستشفى التضامن ببورسعيد: "أصريت أن انقله بنفسي مع الإسعاف إلى مستشفى العزل بأبو خليفة بالإسماعيلية وليس لأنه طبيب بل لكمية السلام النفسي التي لمستها فيه سواء وأنا معه في المستشفي أو وأنا في سيارة الإسعاف"، مضيفا أن السفر استغرق حوالي ساعة ونص.

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وأكد الدكتور مصطفى أن الفقيد حكى له خلال الرحلة كل شيء عن نفسه حتى تاريخ ميلاده.

واستطرد: "عمري ما شفت سلام نفسي كده، فأنا فخور إن كان ليا الشرف التعامل مع شهيد البالطو الأبيض ولو لوقت قصير وإن شاء الله إنت في الجنة".