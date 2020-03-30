مدير مستشفى التحرير العام: حققنا إنجازات في حربنا ضد كورونا

قال الدكتور محمد إسماعيل هلال مدير مستشفي التحرير العام، إنّه سعيد لما حققته مصر من إنجازات في مواجهة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي سيستمر حتى الانتهاء من الفيروس.

ووجّه هلال خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لشعوره بهم وإطلاقه لقب "الجيش الأبيض" عليهم: "دي حاجة بتدي دعم معنوي، والرئيس بيطبطب على أبنائه بزياده بدل العدوى، والتقدير المعنوي والمادي وصل"، موضحا أنّ ذلك سيكون مردوده جيد على العاملين في هذا القطاع المهم والحيوي.

وأكد أنّ المستشفي يفعل كل ما يلزم تجاه المرضي الوافدين إليه بشكل يومي، وممن يعانون أعراض الإصابة بفيروس كورونا: "بيتم نقله رسمي بعد الاتصال بـ150 والتنسيق معاهم وهما بيتولوا نقل المريض بسيارات إسعاف، مع أخذ كل الإجراءات الاحترازية".

وطالب المواطنين بعدم الخوف والهلع حال ظهور أعراض البرد العادية، وحال تفاقم الأمور بشكل ملحوظ فعلى المواطنين الاتصال بـ105 أو التوجه إلى المستشفيات.