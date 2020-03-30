أطباء الحجر بمطار القاهرة يواصلون إجراءات الوقاية بالرحلات الاستثنائية

واصل أطباء الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، تنفيذ الخطة الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بجميع رحلات إجلاء المصريين من الخارج، والذي يبدأ بإجراء الفحص الطبى الإجبارى على جميع الركاب فور وصولهم، تحسبا لوجود أى إصابات، أو الاشتباه في أعراض المرض القاتل.

كما يتم فحص درجات حرارة الركاب، وفحص الجهاز التنفسي، كما يقوم فريق الحجر الصحي بقيادة الدكتور حازم حسين، باستقبال جميع الركاب القادمين من الخارج على الرحلات الاستثنائية، بصالات الوصول المجهزة بكل الأجهزة الطبية لإجراء الاختبارات اللازمة لجميع الركاب، كما يتم إجراء اختبار فيروس كورونا، وهو عبارة عن تحليل لقياس الأجسام المضادة للفيروس في جسم الراكب، مع قياس درجة الحرارة، وفي حال الاشتباه في أي حالة بين الركاب القادمين على الرحلات الاستثنائية، يتم على الفور عزل الراكب وتحويله إلى مستشفى الحميات، لإجراءات الفحوصات الطبية للتأكد من خلوه من العدوى، فيما يتم منح جميع الركاب كروت صحية لمتابعة حالاتهم الصحية فترة تمتد إلى 14 يوما من تواجدهم داخل البلاد.

كما تقوم إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي أيضا، بالتدقيق الطبي الإجباري المتبع لجميع أفراد الركب الطائر وأطقم الضيافة والعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بالإضافة إلى جميع المتعاملين والمتخالطين بشكل مباشر مع الطائرات القادمة، والركاب على متن الرحلات الجوية كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.