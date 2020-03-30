استقرار الدولار والعملات العربية في البنوك للأسبوع الثالث على التوالي

في مقابل الجنيه حافظ الدولار والعملات العربية على استقرارهم دون تغير في كافة البنوك وشركات الصرافة للأسبوع الثالث على التوالي، ليباع الدولار في بنوك مصر والأهلي المصري والزراعي المصري بـ15.78 جنيه، فيما بيع بأعلى سعر له في المصرف الإسلامي بـ15.80 جنيه.

وسجل بيع الريال السعودي 4.20 جنيه، والدرهم الإماراتي 4.29 جنيه، والدينار الكويتي سجل 50.98 جنيه.

وأكد علي الحريري نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، أن الإقبال ضعيف جدا على عمليات البيع والشراء عقب الإغلاق الجزئي، ونعاني الركود مع إقبال شبه محدود للمستوردين بعد إعادة تشغيل بعض المصانع بالصين، وذلك من خلال تنفيذ تعاقدات قديمة.

وقال إن عددا كبيرا من الشركات العاملة في السوق تتخذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا للعاملين والمتعاملين.