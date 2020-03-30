"الأوقاف": عقوبة فتح أي مسجد طوال فترة الإغلاق إنهاء الخدمة مباشرة

طالبت وزارة الأوقاف جميع العاملين بها استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق وإعلان الوزارة لذلك.

وحذرت الوزارة جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أي تراخٍ في التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة.

وشددت الوزارة على أن إنهاء خدمة أي مقصر في ذلك ستكون العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر وما يمكن أن يؤدي إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع، وللإبلاغ عن أي مخالفة في ذلك يجرى الاتصال بالخط الساخن 01008806466، أو التسجيل على الرابط التالي المخصص لذلك على موقع الوزارة.