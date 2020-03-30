الأوقاف: البعض يعاني من انسداد أفق وجمود عقلي ولا يعي فقه الأولويات

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن للأحوال العادية أحكامها، وللنوازل والكوارث العامة أحكامها، ولكن البعص يعاني من انسداد أفق لعدم توفر حظَّ له من العلم النافع، فجمدت عقولهم عند حفظ بعض المسائل أو الأحكام الجزئية دون أن يلموا بشيء من فقه الأولويات أو فقه النوازل، ولم يفقهوا شيئًا من قضايا الاستحسان والاستصحاب، أو المصالح المرسلة، أو ما عمت به البلوى.

وأضاف في تصريح له نشره موقع وزارة الأوقاف الرسمي، أن الذي لا خلاف فيه أن الحفاظ على النفس البشرية أحد أهم المقاصد الضرورية التي حث الشرع الحنيف على المحافظة عليها، فأباح للمضطر أن يأكل من الميتة المحرمة شرعًا بما يحفظ به أصل النفس، وكذلك لو أشرف على الهلاك ولم يجد سوى رشفة خمر لا تحفظ حياته إلا بها، وكذلك من أكره على الكفر وخشي على نفسه الهلاك وقلبه مطمئن بالإيمان، حيث يقول الحق سبحانه : “إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ “(النحل : 106).

وأوضح كل ذلك يأتي للحفاظ على قوام النفس الإنسانية ، وفي هذا السياق وفي ضوء هذه المعاني مجتمعة كان قرار إغلاق المساجد وقت انتشار أي وباء حفاظًا على نفس الساجد ، وكان إلغاء أي بعثة حج على نفقة وزارة الأوقاف هذا العام ، وتوجيه ما كان مخصصًا لذلك للمتضررين من آثار فيروس كورونا وللأسر الأولى بالرعاية ، ولا سيما من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية ومن في حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية ، لأن الحفاظ على النفس البشرية وحفظ كرامتها وإنسانيتها مقدم على حج النافلة أو أداء العمرة .