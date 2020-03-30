تايلاند تسجل 136 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع عدد الحالات لـ 1524 شخصا

أعلنت تايلاند تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1524 حالة.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي، لإدارة أزمة "كوفيد-19" قوله إن البلاد سجلت 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضاف المتحدث أن عدد الإصابات في تايلاند سيواصل الارتفاع على الأرجح، وأن عدد الحالات الجديدة المكتشفة في الأقاليم أكبر من نظيره في العاصمة بانكوك.

وذكرت الصحة العامة أن البلاد سجلت حالتي وفاة جديدتين بالمرض ليرتفع إجمالي الوفيات فيها إلى تسعة.

وعالميًا تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 700 ألف إصابة، و34 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 151 ألف.