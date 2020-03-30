ريبوت VEX من هيونداي يفوز بجائزة Red Dot Design

فاز روبوت Vest Exoskeleton VEX، وهو أحدث روبوت قابل للارتداء من الهيكل الخارجي لشركة Hyundai Motor Group، على جائزة Red Dot Design، وهي مسابقة التصميم الدولية، في عامها الستين.

وجرى تطوير ريبوت VEX بما يتماشى مع التزام Hyundai Motor Group بصحة وسلامة عمالها الصناعيين، وجرى تصميمه لمنع الإصابات في أثناء العمل.

وقال دونج جين هيون رئيس مختبر الروبوتات في مجموعة هيونداي موتور: "تعد هذه الجائزة شهادة على التعاون بين مختبر الروبوتات ومركز هيونداي للتصميم.. تحت رؤية العلامة التجارية لشركة هيونداي (التقدم من أجل الإنسانية)، وستواصل هيونداي تطوير منتجات جديدة من شأنها أن توفر للناس جودة حياة أفضل".