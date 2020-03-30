محافظ قنا يتابع تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" لتنظيم المواطنين بمكاتب البريد

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حركة تنظيم المواطنين أمام مركز الخدمات البريدية بميدان مديرية أمن قنا ضمن مبادرة " كلنا واحد" للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، يرافقه العميد وليد البيلي سكرتير عام مساعد المحافظة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية .

وأوضح محافظ قنا أن مبادرة "كلنا واحد" التي تنفذها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم بعمل استراحات مزودة بمظلات وكراسي للمواطنين أمام العديد من المصالح الحكومية بالمحافظة ضمن الخطة الوقائية المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" والتي تكفل سلامة المواطنين.

وأكد "الداودي علي التزام المواطنين بالتدابير الوقائية واستجابتهم لقرارات الحكومة للحفاظ علي صحة المواطنين من العدوى، كما أشاد بمبادرة عدد من شباب المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة بتطهير وتعقيم الشوارع والمديريات الخدمية والوحدات المحلية والقروية وأماكن تجمع المواطنين للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا .