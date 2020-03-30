فيديو.. هدوء وقلة من الركاب في مترو الأنفاق ظهر اليوم

نشر الحساب الرسمي لوزارة النقل المصرية على فيسبوك فيديو يوضح قلة عدد الركاب بالمترو، واختفاء التكدس الذي حدث الأيام الماضية بسبب قرار الحظر، ضمن إجراءات فيروس كورونا.

الفيديو الذي نشرته وزارة النقل عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، من داخل أحد قطارات الخط الثانى لمترو الأنفاق، فى الساعة الثانية ظهر اليوم، يظهر الركاب في المترو وقد جلسوا تاركين مسافات كبيرة بين بعضهم البعض، لتزيد عن المتر بين الراكب والآخر.

وأصدرت وزارة النقل بيانا، أكدت فيه أنه بخصوص الفيديو الذي قام بعرضه بعض البرامج الفضائية أمس بخصوص الزحام في مترو الأنفاق فإن هذا الفيديو تم تصويره يوم الأربعاء الماضي الموافق 25 مارس في محطة عزبة النخل، حيث شهدت بعض محطات المترو في أول يوم لتطبيق الحظر بعض التكدس نتيجة لخروج الموظفين من أعمالهم في توقيت واحد، وهو ما تعاملت معه وزارة النقل بشكل فوري.

وتفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير يوم الخميس الموافق 26 مارس، مركز التحكم الرئيسي للمترو ومحطة الشهداء قبل ساعة ونصف من بدء توقيت الحظر وتم الدفع بعدد 5 قطارات في كل اتجاه في الخطوط الثلاثة إلى جانب قطارات التشغيل اليومي.

كما قام الأحد الموافق 29 مارس وزير النقل بتفقد محطة الشهداء ومركز التحكم للمترو في الواحدة بعد الظهر لمتابعة حركة تشغيل القطارات والاطمئنان على عدم تكدس الركاب وتقديم كافة التسهيلات اللازمة ووجه الوزير باستمرار الدفع بعد 5 قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التي تسبق توقيت الحظر وأن يقوم آخر موعد لقيام القطارات من المحطات الابتدائية مثل حلوان والمرج الساعة السادسة مساء.

ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، بخاصة وأنه متوقع وصول آخر قطار بالمحطتين حوالي الساعة 7:15 مساء، إضافة أنه تم زيادة عدد قطارات الخط الأول العاملة خلال مدة التشغيل الحالي إلى 41 قطارا بدلا من 34 قطارا بزيادة 7 قطارات وزيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثاني إلى 27 قطارا بدلا من 22 قطارا بزيادة 5 قطارات وتشغيل 5 قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين وتم تقليل زمن التقاطر من 4 دقائق إلى 3 دقائق وهو ما ساهم في عدم تكدس الركاب وعدم الزحام بالمترو.

واستنكرت الوزارة في بيانها، عرض فيديو تم تصويره يوم الأربعاء الماضي على أنه تم تصويره اليوم وتهيب الوزارة وسائل الإعلام تحري الدقة، فيما ينشر من أخبار عن هذا المرفق الحيوي المهم وتؤكد الوزارة أنها تتعامل فوريا على مدار الساعة مع أي مستجدات تخص أمن وسلامة الركاب.