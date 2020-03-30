"الصحة": ارتفاع إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا لـ41 والمصابين 656

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، أنه جرى اكتشاف 47 حالة جديدة اليوم مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحالة وفاة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة 41 حالة، بينما يبلغ إجمالي عدد المصابين بوجه عام 656 حالة، يخصم منها الـ182 حالة التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابي إلى سلبي، ويخصم من الـ182 حالة عدد الحالات التي جرى شفاؤها وخرجت حتى الآن وهي 132 حالة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض الموقف الحالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث أشارت إلى أن هناك 182 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابي إلى سلبي، بينما بلغ عدد الحالات التي جرى شفاؤها وخرجت حتى الآن 132 حالة.

واستعرضت الوزيرة التوزيع الجغرافي لعدد المرضى بالمحافظات المختلفة، وموقف التقصي الذي تجريه فرق الوزارة.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى بزيادة عدد المعامل بالمستشفيات التي تسمح بإجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد (PCR)، وأوضحت الوزيرة أنه يوجد حاليا 26 معملا، على مستوى المحافظات، لإجراء التحاليل، وسيجري زيادتها خلال الـ48 ساعة القادمة.

كما عرضت الوزيرة موقف المستلزمات الطبية المختلفة بالمستشفيات، وجهود الجهات الحكومية لتوفيرها.