6 فيديوهات و6 بيانات في 24 ساعة.. "النقل" ترد على تكدسات "الإبراشي"

انفعل المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، على الإعلامي وائل الإبراشي، خلال مداخلة في برنامج "التاسعة مساء"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، وذلك بعد عرض "الإبراشي" صورًا وفيديوهات من ازدحام في محطات مترو الأنفاق وتكدسات بالقطارات، بينما قال "الوزير" إن تلك الصور والتجمعات كانت يوم الأربعاء الماضي، في أول لحظات تطبيق قرار حظر حركة المواطنين بعد السابعة مساء.

بيان عاجل من وزارة النقل للرد على اللقطات التي بثها وائل الإبراشي

وعقب انتهاء المداخلة الهاتفية التي أنهاها وزير النقل رافضا استكمال الحديث مع وائل الإبراشي، أصدرت وزارة النقل بيانًا، أكدت فيه أنه بخصوص الفيديو الذي جرى عرضه في برامج بخصوص الزحام في مترو الأنفاق، فإن هذا الفيديو جرى تصويره يوم الأربعاء الماضي، الموافق 25 مارس، في محطة عزبة النخل، حيث شهدت بعض محطات المترو في أول يوم لتطبيق الحظر بعض التكدسات نتيجة لخروج الموظفين من أعمالهم في توقيت واحد وهو ما تعاملت معه وزارة النقل بشكل فوري.

وتفقد وزير النقل يوم الخميس الموافق 26 مارس، مركز التحكم الرئيسي للمترو ومحطة الشهداء قبل ساعة ونصف من بدء توقيت الحظر وجرى الدفع بـ5 قطارات في كل اتجاه في الخطوط الثلاثة إلى جانب قطارات التشغيل اليومي.

كما قام أمس الأحد الموافق 29 مارس، بتفقد محطة الشهداء ومركز التحكم للمترو في الواحدة ظهرا لمتابعة حركة تشغيل القطارات والاطمئنان على عدم تكدس الركاب وتقديم كافة التسهيلات اللازمة.

ووجه الوزير باستمرار الدفع بـ5 قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التي تسبق توقيت الحظر وأن يكون آخر موعد لقيام القطارات من المحطات الابتدائية مثل حلوان والمرج الساعة السادسة مساء.

ويجري التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، خاصة وأنه متوقع وصول آخر قطار بالمحطتين حوالي الساعة 7:15 مساء، إضافة إلى أنه جرى زيادة عدد قطارات الخط الأول العاملة خلال مدة التشغيل الحالي إلى 41 قطارا بدلا من 34 قطارا بزيادة 7 قطارات وزيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثاني إلى 27 قطارا بدلا من 22 قطارا بزيادة 5 قطارات وتشغيل 5 قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين، وتقليل زمن التقاطر من 4 دقائق إلى 3 دقائق وهو ما أسهم في عدم تكدس الركاب وعدم الزحام بالمترو.

واستنكرت الوزارة في بيانها، عرض فيديو جرى تصويره يوم الأربعاء الماضي، على أنه جرى تصويره الأحد.

بيان عن فيديو التكدسات في قطار رقم 944

كما أصدرت الوزارة اليوم، عدة بيانات للرد على الادعاءات بوجود تكدسات في محطات المترو والقطارات، وقالت إنه بخصوص الفيديو المتداول بشأن حدوث بعض التكدسات في قطار رقم 944 القادم من الزقازيق للقاهرة صباح اليوم، فقد وجه وزير النقل على الفور قيادات هيئة السكك الحديدية بتشغيل قطار مميز باكرا من الزقازيق للقاهرة بعد هذا القطار لتخفيف الزحام.

وأشار بيان الوزارة إلى أن السكة الحديد ستعلن اليوم، عن تشغيل عدد من القطارات الإضافية لتسهيل حركة نقل الركاب وتجنب وجود ازدحام للركاب داخل القطارات خلال هذه الفترة.

السكة الحديد: تشغيل 28 قطارا إضافيا لمواجهة ازدحام أوقات الذروة

وفي بيان آخر، قالت وزارة النقل إن السكة الحديد تقوم بتشغيل 28 قطارا إضافيا على التشغيل المؤقت للقطارات لمواجهة الازدحام في بعض القطارات بأوقات الذروة.

وأصدر وزير النقل تعليماته لهيئة السكة الحديد بتشغيل بعض القطارات الإضافية على خطوط الوجهين القبلي والبحري للحد من ازدحام بعض القطارات في أوقات الذروة وذلك في إطار المسؤولية الإجتماعية لوزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد وفي ضوء خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا.

وقامت الهيئة بتشغيل 28 قطارا إضافيا درجة ثانية عادية ودرجة ثالثة على التشغيل المؤقت للقطارات لراحة وسلامة جمهور الركاب، حيث جرى تشغيل 5 قطارات لخدمة جمهور الوجه القبلي، و23 قطارا للوجه البحري.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة النقل على فيس بوك فيديو يوضح قلة عدد الركاب بالمترو، واختفاء التكدس الذي حدث الأيام الماضية، بسبب قرار الحظر، ضمن إجراءات فيروس كورونا، الساعة الثانية ظهرا في الخطوط الثلاثة للمترو الأول والثاني والثالث.

كما نشرت صفحة الوزارة لقطات من المترو الساعة الخامسة مساءا قبل الحظر توضح هدوء المترو وخلوه من الازدحام.

وزير النقل: سرعة الانتهاء من بوابات الدخول والخروج الاتوماتيكية بالمحطات الرئيسية للسكة الحديد

وعقد كامل الوزير وزير النقل، اجتماعاً مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة تنفيذ عدد من الإجراءات الخدمية الهامة التي تخدم المواطن، وأكد الوزير ضرورة أن تراعي جداول التشغيل تسيير قطار لأسوان صباحاً وتسيير قطار آخر في حالة زيادة الطلب من الركاب في توقيت مناسب مع استمرار صلاحية التذاكر التي جرى حجزها قبل الأربعاء الماضي (يوم إقرار مجلس الوزراء حظر التجوال بدءا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا).

كما أكد الوزير سرعة الانتهاء من بوابات الدخول والخروج الاتوماتيكية بالمحطات الرئيسية للسكة الحديد لحوكمة دخول الركاب إلى المحطات بالتذكرة.

وزير النقل يتابع نقل ركاب القطارات القادمة من أسوان والأقصر للقاهرة بأتوبيسات السوبرجيت

وتابع وزير النقل وصول ركاب 4 قطارات وصلت خلال توقيت الحظر مساء أمس الأحد، نتيجة أعمال التهديات وتحديث نظم الإشارات لخطوط السكة الحديد، ولوجود ركاب قامت بالحجز المسبق خلال فترة الـ14 يوما التي تتيح للركاب الحجز المسبق والتي كان معمولا بها قبل صدور قرار الحظر من أسوان والأقصر إلى القاهرة، حيث جرى نقل الركاب عبر أتوبيسات السوبرجيت الفاخرة مجاناً إلى عدد من الميادين العامة بالقاهرة والجيزة بعد التنسيق مع وزارة الداخلية.

وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة الشهداء لمترو الأنفاق قبل ساعة ونصف من بدء توقيت الحظر

وفاجأ وزير النقل في الـخامسة والنصف مساء اليوم، العاملين بمحطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، حيث تابع الوزير انتظام حركة قطارات المترو حتى موعد قيام آخر قطار من محطة الشهداء.

نص مداخلة المهندس كامل الوزير والمشادة الكلامية مع أحمد موسى

بعد ترحيب الإعلامي بالوزير، قال "الإبراشي" إنه ما زال هناك مناطق شديدة الزحام في محطات مترو الأنفاق، فقاطعه كامل الوزير قائلًا: "أنا اللي عاوز أسال حضرتك سؤال، عارف حضرتك الصور والفيديوهات اللي عرضتها دي متصورة من إمتى، الفيديو ده يا فندم يوم الأربعاء في أول يوم تطبيق حظر التجول، والصورة دي انتهت تماما".

واحتد الوزير على الإعلامي: "هات صورة الخميس وهات صورة الجمعة وهات صوة السبت وهات صورة النهاردة"، فيما رد عليه الإبراشي: "هل من المقبول إننا نشوف فيديوهات من دي سواء متصورة النهاردة أو أمبارح"، فرد الوزير غاضبًا: "لا.. اللي مش معقول أن حضرتك تعرض صور وفيديوهات دلوقتي من يوم الأربعاء متصورة في خمس دقائق قبل الحظر ".

وتابع الوزير: "يا ريت تطلع صور الخميس والجمعة والسبت"، فكان رد الإعلامي: "وأنا بعرض الفيديو والصور محدش قال إن الصور دي كلها النهاردة، محدش قال كده، وهو يعني النهاردة مكنش فيه ازدحام في المترو يا سيادة الوزير"، فرد كامل الوزير: "لا طبعا، حضرتك اتعب كده وانزل معايا المترو وشوف"، فيما أكد الإبراشي، أنه كان هناك زحام اليوم في المترو.

ورد الإبراشي على الوزير: "لا كان فيه زحام يا سيادة الوزير، وجزء منه سلوك بشري"، ولكن الوزير نفى: "الازدحام فقط اتعمل يوم الأربعاء وكان مدته 5 دقائق"، ولكن الإبراشي أصر على موقفه: "لا يا سيادة الوزير.. كان فيه زحام يوم الأربعاء، وزحام الخميس"، ورد الوزير: "مكنش فيه زحام في المترو الخميس، وأنا كنت في المترو وشوفت بنفسي، لو كنت شوفتني".

استمرت المشادة بين الطرفين دون أن يسمع كل منهما الطرف الآخر، وقال الإبراشي: "يعني عاوز تقول إن حضرتك بتركب كل محطات المترو وكل محطات السكك الحديدية"، فرد الوزير: "أيوة يا فندم، ركبت كل القطارات ووقفت في غرفة التحكم المركزي وشوفت كل المترو، حضرتك طلع لي صورة الأربعاء ، وصورة الخميس وصورة اليوم".

ورد الإعلامي: "لأ .. أنا أطلع أي مشاهد فيها زحام وأوعي الناس، وإذا كنت واخد المسألة موجه لحضرتك، لأ ، مش ده الهدف، الهدف إننا ننصح الناس ونقول للناس تعمل ازاي في الزحام"، فيما انفعل كامل الوزير: "أنا معاك إننا نوعي الناس، بس لازم تقول إيه اللي اتعمل خلال اليومين اللي فاتوا، والصور دلوقتي عاملة إيه"، فرد عليه الإعلامي: "أنا قولت.. ورغم كده قولي إيه اللي اتعمل يا سيادة الوزير؟".

ولكن رفض وزير النقل والمواصلات ذكر ما تم خلال اليومين: "اللي حصل اليومين اللي فاتوا قولته مع الإعلامي عمرو أديب، وأحمد موسى، ونشأت الديهي، وسيد علي"، فرد الإعلامي معنفًا: "وأنا بقول لحضرتك لسه فيه زحام يا سيادة الوزير"، فرد الوزير: "أنا بقول لحضرتك أنا اللي كنت في المترو النهارده، إنت مروحتش ومشوفتش".

وتابع الوزير: "يا أستاذ وائل إنت إعلامي محترم، الإعلامي المحترم اللي زي حضرتك، يعرض الصور في بداية الأزمة، والصور دلوقتي شكلها إيه"، فرد الإعلامي: "يعني لما أعرض زحام وتكدس بشكل مش مقبول وتدافع من قبل المواطنين سواء حصل الأربعاء الخميس أو السبت، يبقى غلط، وكمان فيه زحام اليوم في بعض القطارات والمحطات ".

ورد الوزير منفعلا: "يا أستاذ وائل هات الصور اللي نزلت في كل التليفزيونات كلها بعد ما الحكومة ما نزلت وقضت على الزحام، أنا بشكرك يا أستاذ على مجهودك وانت إعلامي محترف ومحترم وبشكرك على اللي انت عملته، متشكر جدا"، وقام بغلق الهاتف.

رد فعل الإعلامي وائل الإبراشي عقب المداخلة

قال إنه لا يوجد خلاف شخصي بينه وبين المهندس كامل الوزير، وأن كل ما يعنيه هو المصلحة الوطنية والحفاظ على حياة المصريين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح دول العالم، "المهم ان بكرة لا نجد زحاماً لو وجدنا بكرة هيكون موقف الوزير مش لطيف، ونتمنى في النهاية المصلحة الوطنية".

وأضاف أنه لا يطمع في أن يكون وزيراً للنقل، أو أن يخوض معركة شخصية مع الوزير، مشدداً على أن هدفه الأساسي هو المصلحة الوطنية، لا أكثر من ذلك، ومن الجائز أن يكون المسؤول عن مترو الأنفاق مقصراً، معربًا عن تقديره لوزير النقل الذي له سجل حافل من الإنجازات والنجاحات في عدة مجالات.

وتابع : "أتمنى أن يهزمني وزير النقل وميكنش فيه تكدس بالمترو، هو بلدياتي مع كل الحدة والعصبية اللي تحدث بها وأخذ الموضوع بشكل شخصي وسأعلن أنني مخطئ لو انتهت حالات الزحام".