أحدها وصل منتصف الليل.. وزير النقل يتابع وصول 4 قطارات في فترة الحظر

تابع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وصول ركاب 4 قطارات سكة حديد خلال توقيت الحظر مساء أمس الأحد، نتيجة أعمال التهديات وتحديث نظم الإشارات لخطوط السكة الحديد، ولوجود ركاب حجزت مسبقا خلال فترة 14 يوما التي تتيح للركاب الحجز المسبق، والتي كان معمولا بها قبل صدور قرار الحظر.

والقطارات هي: قطار رقم 1001 الذي وصل محطة مصر قادما من أسوان الساعة 19.05، وقطار رقم 987 القادم من الأقصر إلى محطة مصر الساعة 20.40، وقطار 983 القادم من أسوان إلى محطة مصر الساعة 23.30 مساء، وقطار 81 الذي وصل الساعة 2.50 بعد منتصف الليل، حيث تم نقل الركاب عبر أتوبيسات السوبر جيت الفاخرة مجانا إلى عدد من الميادين العامة بالقاهرة والجيزة، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية.