منعا للزحام.. تجهيز 53 منفذا لصرف المعاشات بالشرقية

أعلن محافظ الشرقية، تجهيز 21 منفذًا اضافيًا جديدًا بمنطقة شمال الشرقية، إضافة إلى 32 منفذًا تم تجهيزها والإعلان عنها بمنطقة جنوب الشرقية، وذلك لصرف المعاشات، وتخفيف حدة الزحام على مكاتب البريد، والتي ستسمر أيضًا في أداء عملها.

وأوضح المحافظ أنه تم اختيار المدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب القريبة من مكاتب البريد ذات الإقبال الكثيف، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين فوق سن الستين، والحفاظ على سلامتهم من العدوى بالأمراض الفيروسية وخاصة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحافظ أن المنافذ الجديدة التى تم تجهيزها وتأمينها بمعرفة مديرية أمن الشرقية ستبدأ أعمالها من بعد غدٍ الأربعاء 1 أبريل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا ، مشيرًا إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم بصورة جيدة، مع التأكيد على مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة لا تقل عن مترين بين المترددين على المنافذ لصرف المعاشات، وتجهيز أماكن مناسبة للانتظار حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح محافظ الشرقية، أن الهيئة القومية للبريد قامت باعداد حصر للمناطق والمراكز ذات الكثافات العاليه في صرف المعاشات، وتم فتح أماكن أماكن بديلة.

وكشف محافظ الشرقية عن أسماء المنافذ التى تم تجهيزها بمنطقة شمال الشرقية لصرف المعاشات، ومنع التزاحم أمام مكاتب البريد هى كالاتي:-

- مركز الإبراهيمية: مدرسة النصر الابتدائية بقرية مباشر.

- مركز الحسينية: الجمعية النسائية.

- مركز فاقوس: مدرستي زكي بكفر الحاج عمرو والشهيد إبراهيم صفوت - ومعهد الفتيات الأزهري.

- مركز كفر صقر: مدارس أبو الشقوق بقرية أبو الشقوق - وكفر صقر الثانوية الصناعية - الهجارسة الإعدادية - ومجمع حانوت الأزهري - ومدرسة المؤانسة الابتدائية.

- مركز أبو حماد: مدرستي السادات الإعدادية بنين والتجارة بنات بقرية الأسدية، إضافة إلى مركز شباب الحلمية.

- مدينة القرين: مدرسة عبد الله النديم الابتدائية.

- مدينة أولاد صقر: مدرستي عباس محجوب بقصاصين الأزهار، و التجارة المشتركة بقرية الصوفية.

- مركز ههيا: مدارس ههيا الثانوية بنين، ومدرسة قرية الزرزمون، وعصام قورة الثانوية بقرية العلاقمة، ومدرسة العواسجة بقرية العواسجة.

- مركز أبوكبير: مدرسة أولاد موسى الثانوية.