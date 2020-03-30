غلق 4 مقاهي و 3 محال لمخالفة قرارات الحظر بالقليوبية

أمرت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية، بغلق 4 مقاهي مخالفة، ومصادرة 5 شيش، وغلق 3 محال، ومركزًا للإنترنت، وصالة رياضية "جيم" غير مرخصة، لخرق قرارات الإغلاق والحظر.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية للوحدات القروية التابعة لمركز شبين القناطر، شملت قرى القشيش ونوى وطحانوب والأحراز، حيث وجه بضرورة تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى وتقديم التوعية اللازمة للمترددين على الوحدات.

كما تابع الدكتور "حماد" فض سوق نوى وأعمال رفع المخلفات والإشغالات، وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتصدي للأسواق العشوائية.