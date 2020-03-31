السويدي والجندي يتبرعان بـ 10ملايين جنيه لدعم الدولة في مواجهة كورونا

تبرع النائبان مصطفى الجندي ومحمد السويدي، كل منهما بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، عن تبرعه بمبلغ 5 ملايين جنيه، لصندوق تحيا مصر، كمشاركة منه فى دعم الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ودعا الجندي، جميع رجال الأعمال المصريين، والشركات العاملة فى مصر، بضرورة التبرع لصندوق تحيا مصر، لكي تتمكن الدولة من مواجهة هذه الوباء

كما شارك المهندس محمد السويدي، عضو مجلس النواب ورئيس اتحاد الصناعات، الدولة في أزمة فيروس كورونا بـ 5 ملايين جنيه، لشراء المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة.