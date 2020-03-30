وزيرة البيئة تكشف تفاصيل منظومة التخلص من نفايات كورونا

قالت دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن خطة الوزارة لمكافحة فيروس كورونا، تأتي جنباً إلى جنب مع كافة المؤسسات بشكل متكامل ومؤسسي، مشيرةً إلى أن خطة البيئة تشمل محاور رئيسية تشمل المخلفات الطبية والصلبة ممثلة في "القمامة" وخفض تلوث الهواء وتوعية المواطنيين.

وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، عبر شاشة "الحدث": أن هذه المحاور تتضمن 3 سيناريوهات لتفشي الفيروس في كافة مراحله.

وتابعت، أن محور النفايات الطبية يلقى اهتماماً كبيراً لعلاقتها بنشر العدوى من خلال التنسيق مع وزراتي الصحة والتعليم العالي، عبر المستفشيات الجامعية، من خلال التخلص الآمن منها عبر إسناد الأمر لكيان معين يقوم بعملية الفصل في المؤسسات الطبية والمستشفيات بالنسبة للمخلفات الطبية.

وواصلت: "حيث يتم تخصيص كيس أحمر اللون للأدوات، والأدوية يتم وضعها في كيس أزرق، والمخلفات العضوية في كيس ثالث مختلف في اللون".

وأردفت وزيرة البيئة، أن القائمين على ذلك خضعوا لتدريب تام حتى تتم عملية تعقيم أو حرق هذه النفايات في المحارق الطبية وبدأنا بتدريب 68 متدربا ليقودوا عملية تدريب آخرين، متابعةً: "صحيح الرقم صغير مع كبر عدد المستفشيات لكننا قمنا بتوسعة عملية التدريب إلكترونيًا".