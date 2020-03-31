أستاذ أمراض صدرية عن تعامل مصر مع كورونا: "دول كبيرة بتحسدنا"

قالت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العيني، إن المرحلة التي وصلنا اليها للتعامل مع فيروس كورونا جيدة جدا حتى الآن، "فيه دول متقدمة بتحسدنا عليه"، موضحة أن هناك دول اخذت الاجراءات الاحترازية بشكل مبكر فاستطاعت احتواء الازمة وهناك دول استخفت بهذا الفيروس وتعاني الان.

وأضافت خلال اتصال عبر الفيديوكونفرانس، ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن إيطاليا لجأت لحرق الجثث التي توفت نتيجة إصابتها بكورونا لعدم انتشار الوباء من خلالها، موضحة أن إجراءات التقصي في مصر تجرى بشكل ممتاز، فعندما يتم الابلاغ عن حالة، يتم ارسال سيارة إسعاف لها ونقلها لمستشفى العزل، مصحوبة بسيارة للشرطة، كما تجرى المباحث تقصي عن كل شخص احتك بالشخص المصاب لحصر المخالطين.

وتابعت: "فيه طالب من الأطباء باعتلي صورة في نيويورك لابسين هناك أكياس قمامة بدل الأدوات الوقائية لقصور وجود الإمكانيات دي هناك"، مطالبة المواطنين بالاستجابة للتعليمات والتباعد الجسدي والبقاء في المنزل للحيلولة دون الاصابة بفيروس كورونا.