وفاة ياسمين عباس بين فيروس كورونا والالتهاب الرئوي

حالة وفاة لسيدة في الثلاثينيات، عائدة من المملكة العربية السعودية، بعد الإقامة هناك لـ3 أسابيع، تشعر بأعراض تنفسية، منها ارتفاع في درجة الحرارة وآلام في الحلق لتنقل إلى المستشفى، ثم تموت، فتشعل قصتها مواقع التواصل الاجتماعي، ويدور الخلاف في "السوشيال ميديا" حول هل توفيت ياسمين عباس، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حسبما يذكر عمها؟ أم بسبب الالتهاب الرئوي بحسب وزارة الصحة؟

الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" سأل الدكتور خالد مجاهد المتحث الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل وفاة الشابة ياسمين عباس بفيروس كورونا المستجد من عدمه؟ وأوضح "مجاهد" أنها شعرت بأعراض تنفسية وارتفاع درجة الحرارة وآلام في الحلق وسعال وتم حجزها في أحد المستشفيات الخاصة في منطقة مصر الجديدة لمدة 6 أيام وجرى الحصول على مسحة منها وتبين أنها سلبية بعد التحليل.

وأضاف مجاهد أنه جرى تحويلها لوحدة العناية المركزة بمستشفى حميات إمبابة وحجزت فيه وحصلوا على مسحة أخرى منها لإجراء تحليل كورونا ووجدوا نتيجته سلبية أيضا، وذلك يوم يوم 27-3-2020، مشيرا أنه طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية حصلوا على عينة أخرى يوم 29-3-2020 وتدهورت حالتها الصحية وقتها لأنها كانت تعاني من التهاب رئوي حاد ونقص حاد في الأكسجين ووضعت على جهاز التنفس الصناعي.

وأكد مجاهد أن نتيجة التحليل الثالث ظهرت سلبية لفيروس كورونا المستجد بعد وفاتها، مشددا: "كانت تعاني من التهاب رئوي ولم تكن تعاني من كورونا ونتائج تحاليلها أثبتت 3 مرات أنها سلبية لفيروس كورونا وأخوها أكد الكلام ده وقال أنها كانت بتعاني من التهاب رئوي وليس كورونا".

الدكتور محمد عباس، عم الشابة المتوفية، قال في مداخلة مع البرنامج إن لديه مستند مختوم بختم النسر يثبت إصابة ابنة شقيقه بفيروس كورونا، وأرسله لفريق البرنامج لعرضه، مؤكدا انه صادر عن مستشفى عين شمس التخصصي.

وأشار إلى أن نتيجة تحليل مسحة الفيروس الأولى ظهرت سلبية، بينما جاءت نتيجة التحليل الثانية إيجابية، ونقلت من المستشفى الخاص لمستشفى حميات إمبابة وهي مصابة بفيروس كورونا.

وأكد عم الفتاة أن الفتاة نقلت لمستشفى حميات إمبابة بعد استغاثات متعددة وصلت لشكاوى مجلس الوزراء، وتواصلوا معه وأرسلوا سيارة إسعاف لنقلها، مشددا على أنها دخلت المستشفى ونتيجة تحليلها ايجابية لفيروس كورونا.

وأشار عم الفتاة إلى أنه انفعل في مستشفى صدر العباسية نظرا لوجود عشرات المرضي مع طبيب مقيم واحد فقط، وأنه اكتشف أن "خط 105 يرد عليه إداريين وأن الأطباء يتواصلوا مع الحالات فيما بعد".