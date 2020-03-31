كورونا فيها خيار وفقوس.. عمرو أديب يسخر من خروج "تشارلز" من العزل

استعرض الإعلامي عمرو أديب، بشكل ساخر، ما ذكرته وسائل الإعلام البريطانية عن خروج الأمير تشارلز، وريث العرش البريطاني والابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية من العزل الذاتي بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقال: "دي حاجة غربية عجيبة، تعافى من كورونا وخرج من العزل بعد 7 أيام دي كوسه وواسطة رسمي".

ومازح أديب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر": "الناس كلها بتقعد 14 يوم أو 18 يوم، بس هو الأمير طلع فلة شمعة منورة في 7 أيام، رغم أن عنده 71 سنة، وهما هنا بيقولوا كبار السن يتأثروا بالفيروس وحالتهم بتسوء، وهو طلع زي الصاغ السليم، فيه حاجة أكيد".

واستمر أديب في دهشته الساخرة قائلا: "أنا مش من أصحاب نظيرة المؤامرة، بس يبدوا أن حتى كورونا فيها خيار وفقوس، فيه ناس بسرعة كده يدوها حاجة أو يأكلوها حاجة يلحقوها، ربنا يكرمنا ويحفظنا جميعا والبلد تعدي من هذا الأمر".