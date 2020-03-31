بؤرة فيروس كورونا الصينية تكمل أسبوعا دون تسجيل إصابات جديدة

بالرغم من عودة تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الصين، إلا أن مدينة ووهان الصينية نجحت في تحقيق رقم إيجابي للغاية.

وبالرغم من تزايد الأعداد، لم تسجل مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي الوباء، أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لليوم السابع على التوالي، لتكمل أسبوعا دون تسجيل أي حالات.

السلطات الصينية كانت أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكثر بواقع 17 حالة عن عدد الحالات التي سجلها في اليوم السابق، وفقًا لما لـ"سكاي نيوز".

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن الـ48 حالة تعود إلى وافدين من الخارج، دون تسجيل أي حالات محلية.