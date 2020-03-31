شقيق أحمد اللواح يستنكر إشاعات تقصير "الصحة" في علاج "ضحية كورونا"

استنكر طارق اللواح، شقيق الطبيب أحمد اللواح، أول طبيب مصري وافته المنيه جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي و"السوشيال ميديا" حول تقصير الأطباء في علاج شقيقة، وذكر أن الجميع وقف مع شقيقه سواء وزارة الصحة وكافة أطقمها الطبية أو زملاء الراحل، موضحا أن "زملاءه وقفوا بجانبه حتي وصوله مستشفى العزل في الإسماعيلية، وأطباء بورسعيد وقفوا بجانبه".

وأوضح أن الأطباء لم يقصروا مطلقا مع الراحل بل عملوا على رعايته على أكمل وجه، مشيرا إلى أن ابنة شقيقه أصيبت بفيروس كورونا، وجرى إيداعها مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية لتلقي العلاج.

وأضاف طار، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "التليفزيون المصري"، أن شقيقة "أخذ نصيبة من الدنيا، قدر الله ما شاء فعل"، مؤكدا أن شقيقة توفى أثناء أداءه واجبه تجاه وطنه مثل الجنود في سيناء ممن يضحون بأرواحهم أثناء تأدية واجبهم، "الراحل كان ابن وزارة الصحة، وده واجبه، وعمرهم ما قصروا معاه".