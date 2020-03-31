خبير: مصر اتخذت خطوات استباقية لتقليل تأثير كورونا على الاقتصاد

قال محمد نجم المحلل الاقتصادي، إنّ الوضع العالمي أمام أزمة اقتصادية كبرى لم تشهدها من قبل: "البعض بيشبهها بـ2008، والبعض بيرجع كمان لأزمة الكساد العظيم في عام 1929، إحنا قدام أزمة كبيرة جدا مش عارفين إمتي هتنتهي".

وأضاف نجم خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية DMC، أنّ ما عزّز الأزمة الاقتصادية العالمية هو عدم وجود مصل للشفاء من الفيروس المستجد، حتى باتت أزمة غير معروف وقت الانتهاء: "الوضع العالمي صعب جدا، ومصر وبعض الحكومات الأخرى تميزت بأخذ قرارات استباقيه للحيلولة دون تفشي الفيروس".

وأكد أنّ هناك عددا من القطاعات المحددة التي كانت لتضرر بسبب أزمة كورونا، وهي ما تدخلت به الدولة لحمايتهم وتقليل الخسائر: "الجميع هيخسر، واللي الحكومات بتحاول تعمله هو تقليل الخسارة قدر الإمكان، وأكبر قطاع هيتلقى صدمة هو قطاع السياحة والطيران"، مشيرا إلى أنّ كل ما هو متعلق بأنشطة الترفيه والمسرح والسينمات سيتأثر: "الحكومة وفرت خط تسهيل ائتماني مفتوح لشركات السياحة والفنادق لصرف مرتبات العاملين ولتشغيل الفنادق".