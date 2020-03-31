غرفة عمليات لمتابعة الحالة الصحية للعاملين بالسياحة في جنوب سيناء

أكد محمد عبدالرحمن، مدير عام مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، تشكيل غرفة عمليات خاصة بالمديرية، لمتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل المنشآت السياحية، والتأكد من عدم إصابة أي منهم بفيروس كورونا، وأيضًا لمتابعة أعمال التطهير بكافة المنشآت من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية، وبالتنسيق مع المكاتب الميدانية لعدم نشر الفيروس.

وأضاف مدير عام مديرية، أن الغرفة ستقوم أيضًا بمتابعة حركة العمالة داخل المنشآت من خلال مكاتب العمل الميدانية، وحث المنشآت على عدم تسريح العمالة، ومتابعة صرف المستحقات المالية لهم، وتوجيه الراغبين في تقديم شكوى للتسجيل على الموقع الرسمي للشكاوى، إضافة إلى توجيه الراغبين في استخراج شهاده قيد لتسجيل البيانات على الموقع الخاص بوزارة القوى العاملة.

وأوضح أن الغرفة ستتابع صرف المنحة الاستثنائية للعاملة غير المنتظمة من العاملين المسجلين بالمديرية، والبالغ عددهم 3644 عاملًا، وتذليل العقبات أمام العاملين لصرف المنحة بالتنسيق مع مكاتب البريد المختلفة، وتوجيه العاملين الراغبين بالتسجيل للتسجيل بموقع الوزارة الإلكتروني.