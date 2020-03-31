"استفيد بوقتك".. مبادرة كلية طب جامعة القناة للكشف عن الأمراض المعدية

أطلقت كلية الطب بجامعة قناة السويس اليوم، مبادرة طبية تحت عنوان "استفيد بوقتك"، للكشف عن الأمراض المعدية تحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة.

وقال الدكتورأسامة عنتر، عميد كلية الطب بجامعة قناة السويس، إنه في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها العالم، وتدعيما لقررات الدولة باتباع الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى والحظر للمواطنين، بادرت كلية الطب جامعة قناة السويس بتقديم الدعم الطبى والثقافي والتعليمي للمجتمع من خلال مبادرة "استفيد بوقتك".

وأشار "عنتر" إلى أن المبادرة تهدف لتقديم الاستشارات الطبية من خلال التعريف بالمنصات والمواقع التعليمية المختلفة للإبداع الفكري والثقافى والمعرفي للمجتمع، وذلك إيمانا بالدورالمجتمعى الذي تقوم به كلية الطب جامعة قناة السويس، متمثلة في قياداتها وأعضاء هيئة تدريسها وطلابها لنشرالثقافة والمعرفة المجتمعية التي تهدف إلى التنمية المستدامة لأعضاء المجتمع.