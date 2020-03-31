"الوزراء": لا نعزل مناطق بالمحافظات إلا بعد ظهور عدد حالات بشكل مفاجئ

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن القرى التي جرى عزلها في بعض المحافظات، جاء نتيجة للضرورة، نتيجة ظهور عدد كبير من الحالات، وعدد كبير يعني حوالي 10 حالات أو أقل، ولكن ظهورهم بشكل مفاجئ، يجعل لزاما عزل القرية بالكامل.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن القرية التي تعزلها الحكومة، يجري غلقها، ولا يغادر حدود القرية أو يدخلها أي شخص، ويتم الفحص الكامل لأبناء هذه القرية.

وتابع سعد: أن عزل القرى يستمر 14 يوما فقط، ويتم زيادة عدد لجان الكشف والفحص داخل القرى، كاشفا أن القرى التي تم عزلها، عدد سكانها قليل جدا، والصين عزلت مناطق وصل عدد سكانها لملايين للسيطرة على الفيروس.