"الوزراء": رفض العائدين من الكويت الحجر الصحي تصرف غير مسؤول

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المصريين ممن جرى إجلائهم من دولة الكويت، بعد وصولهم لمطار القاهرة، رفضوا خضوعهم للحجر الصحي، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وهم تصرف غير مسؤول.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن القادمين من الكويت سيتم خضوعهم للعزل المنزلي، والفرق الطبية لديها العناوين وأرقام الهواتف، ويتم متابعتهم في المنازل، "والعزل هدفه حماية الشخض"، مناشدا المواطنين بالتخلي عن الأنانية والتفكير الضيق.

وأكد سعد على أن الحكومة تراهن على وعي الشعب المصري والجمييع أدرك خطورة الفيروس والمرض، ونناشد العائدين من الخارج بعدم زيارة أحد أو استقبال زيارات من أحد، مناشدا المواطنين بعدم الاختلاط بأي عائد من الخارج.