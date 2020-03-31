محافظ الإسكندرية: 20 حالة تعافي من كورونا في مستشفى العجمي حتى الآن

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة مع بداية ظهور أزمة فيروس كورونا، حيث ذكر أن هناك التزاما من أهالي الإسكندرية بكافة الإجراءات، ولكنه فوجئ بتواجد أعداد كبيرة من المواطنين على كورنيش الإسكندرية يوم الجمعة الماضية، لذلك اتخذنا قرارات بغلق الشواطئ والمنتزه للحد من التجمعات.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس، وعقد لقاءات مع مديري مستشفيات المحافظة وعمداء كليات الطب بجامعة الإسكندرية للتعرف على كيفية التعامل مع الفيروس.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن الأطباء والأطقم الطبية تبذل قصاري جهدها للحد من انتشار فيروس كورونا وتقديم الرعاية الطبية الجيدة للمصابين، مؤكدًا أن مستشفى الحميات في المحافظة تستقبل أي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، بمستشفى العزل في العجمي التي يتم وضع فيها الحالات المصابة بالفيروس.

وتابع: "هناك 20 حالة شفاء من فيروس كورونا خرجت من مستشفى العجمي حتى الآن، مستشفى العزل بها 200 سرير و60 سرير رعاية مركزة ونستقبل حالات على مستوى الجمهورية".