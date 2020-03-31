"الوزراء": سيستم المعاشات لن يصرف للفئات إلا بمواعيدها

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن النظام الذي وضعته وزارة التضامن الاجتماعي لمنع التزاحم على مكاتب البريد لصرف المعاشات، سيسهل الوضع بشكل كبير.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الوزراة قسمت أصحاب المعاشات لفئات، على أن يذهب كل على حسب مقدار المعاش، لليوم المحدد له، بتخفيض الزحام، ومن لن يستطيع الذهاب لليوم المحدد له، سيكون هناك فترة بعد انتهاء الفئات لكل من تخلف عن صرف معاشه بالميعاد.

وناشد سعد المواطنين، بالإلتزام بالفئات المخصصة، لأن السيستم لن يقبل صرف المعاش إلا للفئة المحددة.

وجرى تقسيم أصحاب المعاشات إلى ثلاثة فئات:

-الفئة الأولى من يتقاضى "1000 جنيه أو أقل"، ويقدر عددهم بـ 2.4 مليون مواطن، سيتاح لهم صرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد والصراف الآلي في أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقين 1 و 2 و 4 إبريل 2020.

-الفئة الثانية من يتقاضى من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه، وعددهم 2.5 مليون مواطن، وسيتاح لهم صرف معاشاتهم في أيام الأحد والأثنين والثلاثاء 5 و6 و7 إبريل 2020

-الفئة الثالثة، وهم من يتقاضوا معاشات أكثر من 2000 جنيه، وعددهم 1.8 مليون مواطن، سيتم صرف معاشاتهم أيام الاربعاء والخميس بتاريخ 8 و 9 إبريل.