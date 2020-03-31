متحدث البترول: أسعار الوقود المتداولة على مواقع التواصل غير صحيحة

نفى حمدى عبدالعزيز المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، صحة أسعار الوقود المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها اعتبارا من أول أبريل.

وأشار إلى أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس رئيس مجلس الوزراء في السادس من يوليو الماضى لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر، ستجتمع خلال الأيام المقبلة، وفور انتهاء أعمالها سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة المقرر العمل بها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأوضح أن لجنة التسعير تعمل وفق معادلة سعرية، تشمل السعر العالمي لخام برنت، وسعر الصرف، وتكاليف تداول المنتجات البترولية.