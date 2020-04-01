صور.. غلق 10 محلات لمخالفتها مواعيد الحظر بكفر الدوار بالبحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء أحمد علي مرزوق، أمس، غلق وتشميع عدد 10 محلات، لمخالفتها قرارات مجلس الوزراء، بشأن مواعيد الغلق، كما جرى غلق وتشميع كوافير، وعدد 2 صالون حلاقة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواعيد غلق المحلات التجارية، ضمن إجراءات مواجهة "فيروس كورونا المستجد"، وكذلك تعليمات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لضبط وردع المخالفين.

شارك في الحملة، قسمي الإشغالات ورخص المحلات بالوحدة، وإدارات البيئة والرقابة والمتابعة والعلاقات العامة، بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.