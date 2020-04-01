"القابضة للصناعات المعدنية": سنتيح مصانعنا لتصنيع أجهزة تنفس صناعي

قال الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن شركة "ميدترونيك" للأجهزة الطبية، أعلنت فتح المجال لاستخدام منتجات أجهزة التنفس الصناعي، دون التمسك بالحقوق الملكية الفكرية لها، موضحا أنه منذ إعلانه المبادرة بتصنيع أجهزة التنفس الصناعي، تلقى طلبات عديدة، ووجد فرق عمل تعمل على نفس المشروع، وسيقوم بتوحيد هذه المجموعات لبدء التنفيذ الفورى.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، الذي تقدمه الاعلامية ريهام ابراهيم، ان الشركة القابضة لديها شركات، يمكن من خلالها استضافة المرحلة الأولى من الانتاج، موضحا أن المرحلة الأولى، تشمل إنتاج نموذج أولي، ثم يتبع ذلك بعد تجاوز اختبارات الجودة والمعايير يبدأ التصنيع.

وأشار إلى أن الشركة مستعدة لتوفير كل المكونات المنقوصة للفرق العاملة بالنموذج الأولي لجهاز التنفس الصناعي، لمحاولة توفيرها بسرعة، كما يجري الإعداد للمرحلة الثانية والتي تحتاج لتجيهزات خاصة، لافتا الى الكثيرين تقدموا لتمويل المشروع.