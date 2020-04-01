وزير النقل: السيسي يتدخل في كل كبيرة وصغيرة.. يقول أرفع السماعة وكلمني

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عندما وجد سائقو الجرارات مشاكل في العبور إلى الأردن، من أجل تصدير بعض المنتجات، تواصل مع وزير النقل في الأردن، الذي قام بجهود كبيرة لحل جزء من تلك المشكلات، وعمل قدر استطاعته، ولكن لم تُحل المشكلة بالكامل.

وأضاف "كامل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه اتصل على الفور بالرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن السيسي، وجهه بالاتصال بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للتواصل مع رئيس الوزراء الأردني، لحل الأزمة بشكل كامل، والسماح بمرور الجرارات.

وأكد أن السيسي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة داخل الدولة، طالما بها مصلحة للدولة، كما أن توجيهاته للحكومة "لو فيه حاجة تخص مصلحة مصر ارفع السماعة وكلمني، عشان كده رفعت عليه السماعة وكلمته وقولت له عندنا مشكلة في نويبع، ووزير النقل الأردني عمل اللي عليه بس عاوزين اتصالات على مستوى أرفع، قالي اتصل برئيس الوزراء"، موضحًا أن مدبولي، مشكورا أجرى اتصالات على أعلى مستوى، وحُلت الأزمة.

كما أعطى وزير النقل والمواصلات، مثالًا آخر يدل على مدى ترابط الدولة والحكومة والتنسيق العالي المستوى بينها، ذكر أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، الذي وصفها بأنها سيدة فاضلة، وتبذل مجهودًا غير عاديًا، تحدثت معه هاتفيًا، وطلبت منه إرسال أتوبيسات نقل من أجل نقل العائدين المصريين العالقين في فرنسا ولندن إلى فندق الحجر الصحي، مضيفًا: "قولت لها إنتي تؤمري، الطائرة بتاعة لندن كان عليها 268 راكب، الدولة هما الشاغل مساعدة وحل مشاكل المواطنين في كل مكان".

وتابع: "أنا جديد على الحكومة، أنا جاي من مدرسة القوات المسلحة، بس أنا دخلت في حكومة متفاهمة، تنسق مع بعضها كويس جدا، رئيس محلس الوزراء بنكلمه في التليفون في أي وقت، وبنكلم رئيس الجمهورية في أي وقت، وأهم حاجة خدمة المواطنين".