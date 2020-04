إبراهيم الأبيض وMoana.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، ودعوات المواطنين من جميع البلدان للبقاء في المنازل حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام التي تتسبب في الإصابة بالفيروس، ترصد "الوطن" للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات؛ خريطة الأفلام العربية والأجنبية فضلًا عن المسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة، اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

الأفلام

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "أول مره تحب يا قلبي" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "فيلم هندي" الساعة 8 مساء، وفيلم "زي النهارده" الساعة 10 مساء، وفيلم "مهمه في فيلم قديم" الساعة 12 بعد منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "الرجل الثالث" الساعة 4 مساء، وفيلم "البنات عايزه إيه" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "إبراهيم الأبيض" الساعة 11 مساء.

قناة MBC2

عرض فيلم Bridge to Terabithia الساعة 4 مساء، وفيلم Moana الساعة 6 مساء، وفيلم Beauty and the Beast الساعة 8 مساء The BFG الساعة 10 مساء.

قناة fox action movies

عرض فيلم Collateral الساعة 4 مساء، وفيلم Battle: Los Angeles الساعة 6 مساء، وفيلم Lara Croft: Tomb Raider الساعة 8 مساء، وفيلم Eagle Eye الساعة 9:45 مساء، وفيلم The Way Back الساعة 11:45 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

قناة DMC دراما

عرض مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" الساعة 3 عصرا، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 4 مساء، ومسلسل "الكبير أوي" الساعة 5 مساء، ومسلسل "ريا وسكينة" الساعة 5:30 مساء، ومسلسل "أبو العروسة" الساعة 6:30 مساء، ومسلسل "اختفاء" الساعة 8 مساء، ومسلسل "الواد سيد الشحات" الساعة 9:30 مساء.

قناة النهار دراما

عرض مسلسل "دلع بنات" الساعة 5 مساء، ومسلسل "وادي الملوك" الساعة 6 مساء، ومسلسل "حب لا يموت" الساعة 7 مساء، ومسلسل "العار" الساعة 8 مساء، ومسلسل "السبع بنات" الساعة 11 مساء.

قناة نايل دراما

عرض مسلسل "الشهد والدموع" الساعة 5 مساء، ومسلسل "حق مشروع" الساعة 6 مساء، ومسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي" الساعة 7 مساء، ومسلسل "الزوجة 18" الساعة 10 مساء.

قناة CBC دراما

عرض مسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 6 مساءً، و"في الشارع اللي ورانا" الساعة 8 مساءً، و"حارة اليهود" الساعة 9 مساءً، و"شبر مية" الساعة 10 مساءً، و"ممالك النار" الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

قناة DMC

عرض برنامج "تع اشرب شاي" مع الفنانة غادة عادل الساعة 9 مساء.

قناة CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرا، وبرنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساء.